Почему мыши растут быстрее людей: биологи нашли разницу в работе белков

Люди развиваются медленнее мышей и других млекопитающих, и одна из причин может скрываться в скорости разрушения белков, пишет Phys.org. Исследование команды Европейской лаборатории молекулярной биологии опубликовано в журнале Developmental Cell.

Белковая деградация — это процесс, при котором клетки разбирают белки на аминокислоты и перерабатывают их. Ранее ученые уже показали, что ген HES7 влияет на так называемые «часы сегментации» эмбриона: у человека соответствующий белок разрушается медленнее, чем у мыши, и это связано с более медленным развитием.

В новой работе исследователи проверили около 4000 белков, общих для людей и мышей. Оказалось, что в человеческих клетках они в целом сохраняются дольше. Причем это касалось разных типов белков и разных систем клеточной переработки — как протеасомы, так и лизосомы.

Руководитель группы Мики Эбисуя отметила, что ученые ожидали найти особый класс белков, но увидели более общий признак человеческих клеток.

Дальше команда проверила роль метаболизма. Когда активность обмена веществ в клетках мышей снижали, распад белков замедлялся, а темп развития становился ближе к человеческому. Это указывает, что клеточный метаболизм может задавать скорость развития у разных видов.