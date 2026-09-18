«Напитаться кровью»: Россиян предупредили об агрессивных мухах и осах
Биолог Комарова: осенью осы и шершни становятся агрессивнее
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
С приходом осени мухи-жигалки, осы и шершни могут проявлять повышенную агрессивность. Это связано с приближением холодов. О таком риске в интервью РИАМО предупредила кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Ирина Комарова.
«Пожалуй, самые известные примеры — это осы и шершни, у которых перед зимовкой оплодотворенные самки ищут защищенные места для спячки, что может сопровождаться повышенной агрессивностью», — рассказала специалист.
По ее словам, такое поведение объясняется активным поиском укрытий и пищи, а также растущей конкуренцией за ресурсы, нужные для выживания. Кроме того, насекомым требуется накопить достаточный запас питательных веществ.
«Есть еще такая разновидность мух — надоедливые осенние жигалки, которые так и норовят укусить человека, чтобы напитаться кровью перед зимой», — добавила биолог.
Ранее биолог Сафонов сообщил, что мухи переносят туляремию и сибирскую язву.