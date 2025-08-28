Осенний туман в Кемерово: рейсы задерживаются, горожане идут на ощупь

«В дымке тумана старая Набережная выглядит очень загадочно, но при этом романтично», — высказал мнение корреспондент «Сибдепо».

По информации издания, мнение горожан о тумане разделилось. Одним природное явление кажется романтичным, а другим — мистическим. Город накрыла плотная дымка. Горожане были вынуждены добираться на работу на ощупь. Создается впечатление, что фотографии, опубликованные изданием, черно-белые. На самом деле город окутал настолько плотный туман.

По данным издания, туман внес коррективы в работу международного аэропорта имени Леонова. Время вылета и прилета откладывают от двух до шести часов. Актуальный график опубликован на официальном сайте аэропорта.

В кемеровском гидрометцентре корреспонденту Сибдепо сообщили, что утром 28 августа горожане стали свидетелями обычного осеннего тумана. Он образовался вследствие высокой влажности и резких перепадов температур. По данным синоптиков, туман также ожидается в некоторые дни сентября. Эксперты отметили, что обычно после теплых и солнечных дней в воздухе появляется туман.

