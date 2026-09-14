«Скажите мне, что это гром». Что известно об атаке БПЛА на Сочи?

Ночь в Сочи прошла тревожно. В 2:13 мэр Сочи Андрей Прошунин и глава Сириуса Дмитрий Плишкин объявили об угрозе атаки беспилотников. Жители центра города проснулись от мощного грохота.

В комментариях горожане делились пережитым: «Скажите мне, что это гром»; «Дайте отмену, у меня родители-паникеры спать не дают, а мне утром на работу».

В 3:51 Андрей Прошунин написал в своем телеграм-канале: «Угроза атаки БПЛА в Сочи сохраняется. Задействованы все силы и средства защиты города. Работает система оповещения. Прошу проявлять бдительность и оставаться в безопасных местах».

Аэропорт Сочи приостановил работу с 22:38 13 сентября. Ограничения действуют уже больше шести часов.

Когда их снимут и объявят отбой, не сообщается. Жителей и гостей курорта призывают оставаться в безопасных местах и следить за официальными сообщениями.

Ранее сообщалось о том, что в Сочи из-за угрозы атаки беспилотников остановили концерт Татьяны Булановой.