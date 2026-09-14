Атака БПЛА ВСУ на регионы России 14 сентября 2026: пострадавшие в Севастополе и Брянской области

В ночь на 14 сентября 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Донецкой Народной Республике, где при ударе дрона по автомобилю погибли три человека, включая подростка. В Севастополе пострадали два мирных жителя, в Брянской области — три человека, в Белгородской области ранения получили женщина и ее 13-летняя дочь. Режим беспилотной опасности объявлялся в Белгородской, Воронежской областях, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольском крае, а также в Краснодаре, Геленджике, Новороссийске и Сочи.

Донецкая Народная Республика: трое погибших, двое раненых

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что за сутки в результате атак ударных беспилотников ВСУ погибли три мирных жителя, еще двое получили ранения. Трагедия произошла между Красной Поляной и Степным, где дрон атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Погибли подросток 2011 года рождения, женщина 1968 года рождения и мужчина 1989 года рождения, еще один мужчина 1963 года рождения получил ранения. Также в селе Республика Володарского муниципального округа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1989 года рождения. Повреждены три домостроения и легковые автомобили в нескольких муниципальных округах.

Севастополь: двое пострадавших, 12 сбитых БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате отражения воздушной атаки ВСУ пострадали два мирных жителя, находившихся на открытых пространствах во время воздушной тревоги. У мужчины ранение конечности, у женщины — минно-взрывная травма, угрозы жизни нет. Силы ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 12 беспилотников. В районе Андреевки в результате падения сбитого БПЛА загорелся небольшой участок травы, на месте работали пожарные.

Белгородская область: пострадали женщина и ее 13-летняя дочь

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в городе Шебекино в результате удара украинского дрона по коммерческому объекту пострадали женщина и ее 13-летняя дочь. Пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ с акубаротравмами, врачи оказали им необходимую помощь, лечение продолжится амбулаторно. В результате атаки повреждено оборудование, на парковке предприятия пострадали два автомобиля, также произошло возгорание частного дома и машины. Атаки беспилотников зафиксированы в селе Косилово Грайворонского округа и поселках Красная Яруга и Степное.

Брянская область: три пострадавших

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате атак украинских беспилотников пострадали три человека. В селе Воронок Стародубского округа дрон-камикадзе атаковал велосипедиста — мужчина получил множественные ранения. Еще один дрон преследовал движущийся автомобиль в селе Сачковичи Климовского района, супруги, находившиеся в машине, получили осколочные ранения. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Калужская область: 10 сбитых БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силами ПВО уничтожены десять беспилотников над территориями Думиничского, Жиздринского, Кировского, Мещовского и Ульяновского муниципальных округов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Пензенская область: три сбитых БПЛА

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы сбили три украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Краснодарский край: беспилотная опасность в 14 районах

По данным РСЧС Краснодарского края, беспилотная опасность была объявлена сразу в 14 муниципальных образованиях: Брюховецком, Ейском, Каневском, Щербиновском, Белоглинском, Выселковском, Кавказском, Крыловском, Кущевском, Ленинградском, Новопокровском, Павловском, Староминском и Тихорецком районах. Сирены прозвучали в Анапе, Геленджике, Сочи, Новороссийске и Краснодаре. О последствиях не сообщалось.

Другие регионы: режим опасности и ограничения полетов

Режим беспилотной опасности также объявлялся в Воронежской области, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае. Ночью и утром 14 сентября ограничения на прием и вылет воздушных судов действовали в семи аэропортах: Сочи, Краснодаре, Тамбове, Волгограде, Владикавказе, Махачкале и Грозном. Аэропорт Сочи открывали и снова закрывали несколько раз за ночь.