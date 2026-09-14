«Загруженный день перестает быть катастрофой». Диетолог назвала рыбу, защищающую от стресса

Включение в рацион 100 граммов мойвы в неделю повышает работоспособность человека и помогает справляться со стрессовыми ситуациями, сообщила РИА Новости врач-диетолог Анна Гусева.

«Чтобы спокойнее пережить сентябрьский аврал на работе, в рацион нужно включать 100 граммов мойвы в неделю. Именно комплексные нутриенты из мойвы помогают быстрее включаться в задачи, но при этом сохранять спокойствие и не сваливаться в стрессовое состояние», — сказала Гусева.

Диетолог уточнила, что эффективность мойвы в решении данной проблемы объясняется сбалансированным составом питательных веществ. Витамины B12 и B6, омега-3, магний, фосфор и калий присутствуют в ней в пропорциях, необходимых организму в стрессовой ситуации.

«Магний — это природный релаксант. Он снижает возбудимость нейронов, снимает напряжение в шее и плечах от долгого сидения за компьютером и нормализует сон. Калий работает в паре с магнием, усиливает его эффект, а также предотвращает скачки давления, которые часто возникают на фоне стресса и переутомления», — пояснила врач.

Она добавила, что витамины группы B поддерживают уровень дофамина и серотонина в физиологических пределах, не допуская провала в апатию, а фосфор ускоряет передачу нервных импульсов.

«В итоге даже самый загруженный день перестает быть катастрофой, а мозг сохраняет ясность, скорость и устойчивость к стрессу», — заключила Гусева.

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