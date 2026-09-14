«Достаточно 30 граммов в день». Колбаса и сосиски повышают риск развития рака желудка

Регулярное употребление переработанного мяса — колбас, сосисок, бекона — связано с повышенным риском рака желудка и пищевода. К таким выводам пришли ученые после анализа данных более 450 тысяч европейцев. Работа опубликована в International Journal of Cancer (IJC).

Исследователи использовали данные 450 112 участников проекта EPIC, за здоровьем которых наблюдали в среднем 14 лет. За это время зарегистрировали 876 случаев рака желудка и 215 случаев аденокарциномы пищевода.

Каждые дополнительные 30 граммов переработанного мяса в день были связаны с повышением риска рака желудка на 9 процентов, аденокарциномы пищевода — на 13%. Для кишечного типа рака желудка риск увеличивался на 11%.

Связи красного мяса с этими видами рака не обнаружили. Дополнительные 20 граммов белого мяса в день были связаны с повышением риска одного из типов рака желудка на 12%, однако этот результат требует подтверждения.

Исследование было наблюдательным, оно не доказывает, что переработанное мясо непосредственно вызывает рак. Однако результаты дополняют данные о связи частого употребления таких продуктов с риском онкологических заболеваний пищеварительной системы.

Ранее врач-кардиолог Екатерина Паукова сообщила, что жирное мясо и колбасы повышают риск инфаркта и инсульта.