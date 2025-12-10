Представители 7-го корпуса десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины опровергли ранее озвученную информацию о контроле над населенным пунктом, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на украинское издание «Украинская правда».

Согласно заявлению, распространенному в издании «Украинская правда», ситуация в городе Димитров (Мироноград) развивается критически. В настоящее время предпринимаются попытки эвакуации личного состава из указанного района, однако в процессе возникают значительные сложности. Подразделения сталкиваются с потерями при переходе через так называемые серые зоны — спорные территории, где линии фронта не определены.

Офицер ВСУ провел аналогию между текущей операцией и процессом освобождения Покровска, осуществленного ранее подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации.

«Теперь я понимаю, почему так быстро упал Покровск, потому что у нас получается то же самое. Возникает момент критического накопления (военнослужащих ВС РФ. — Прим. ред.) и все — они везде, и остановить это невозможно», — рассказал украинский военнослужащий.

Украинское издание напомнило, что главком ВСУ Александр Сырский отрицает информацию об окружении Димитрова. Аналогично поступают и украинские командиры, которые отвечают за оборону населенного пункта. Однако военнослужащие противника заявляют об обратном.

