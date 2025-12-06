«Справедливый мир» по-киевски: Сырский сделал новое заявление о территориях

Главком ВСУ Александр Сырский в интервью Sky News назвал условия примирения с Россией, которые для него кажутся неприемлемыми, сообщило РИА Новости.

Главком ВСУ заявил, что переговоры о мирном прекращении конфликта можно начинать исключительно после прекращения боевых действий на всех направлениях в зоне проведения спецоперации. На вопрос, готовы ли ВСУ продолжать военные действия, ответил утвердительно. Сырский уточнил, что у ВСУ есть необходимые ресурсы. Однако не исключил, что Украине может понадобиться помощь европейских партнеров.

Главком ВСУ высказал мнение, что для Киева важно добиться справедливого мира. В его понимании это мир без каких-либо предварительных условий и без уступок территорий.

«В моем понимании справедливый мир — это мир без предварительных условий, без уступки территорий. Это означает остановку на нынешней линии соприкосновения», — заявил Сырский.

Президент РФ Владимир Путин в интервью India Today заявил, что украинские территории будут возвращены России одним из способов: либо ВСУ прекратят убивать мирное население и покинут занимаемые области, либо ВС РФ освободят территории вооруженным способом.

Ранее сообщалось, что в ДНР в результате вооруженной агрессии ВСУ погибла женщина.