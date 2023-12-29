«Оставил трех детей на улице»: Тагильчанка винит Сбербанк в срыве сделки по ипотеке

Жительница Нижнего Тагила и риелтор, который оформлял документы для ипотеки, обвиняют Сбербанк в срыве сделки, сообщает tagilcity.ru .

«Самый острый момент в этой ситуации, что объект продавался с детскими долями. То есть банк оставил трех детей на улице без жилплощади, — поделилась риелтор Евгения.

Тагильчанка Виктория собиралась приобрести в ипотеку недвижимость. Для этого было необходимо сначала оформить кредит. Семья стала клиентом Сбербанка. Заявку одобрили под 10% годовых. Для оформления документов троих несовершеннолетних детей Виктории пришлось выписать из квартиры, в которой проживала семья, чтобы выделить им доли в новой жилплощади.

Виктория записалась через сервис «ДомКлик» на прием к менеджеру Сбербанка. Система направила женщину не в Нижний Тагил, а в другой населенный пункт.

«Мы приехали туда в 9 утра. Я стояла над менеджером, спрашивала у нее, точно ли все будет в порядке? Но она даже в сообщениях написала (скриншоты переписки имеются в распоряжении у редакции), что зачисление поступит, сразу же, как пройдет регистрация», — рассказала TagilCity.ru Евгения.

В итоге на заявку по ипотеке банк наложил мораторный отказ, а деньги на счет так и не пришли. Договор по кредиту закрыли. Менеджер банка пошла навстречу и вернула заявку обратно, но ее так и не одобрили. Сбербанк перестал отвечать на вопросы клиентов.

Теперь ставка по ипотеке растет. Найти новую квартиру сложно найти на тех же условиях. К тому же все деньги, которые пошли на оплату услуг риелтора и нотариуса, никто не компенсирует.

«Мы потеряли выгодную ставку по ипотеке. Человек остался без квартиры, а к новому году были планы заехать. Также эта сделка часть большой цепочки, еще есть за нами квартира, после нас квартира. А там тоже уже были внесены задатки. Но теперь и продавец квартиру потеряла. И купить другую не может, пока идет расторжение сделки.», - рассказывает риелтор

В Екатеринбурге по уже доказанной вине менеджера Сбербанка покупательница комнаты не может въехать в нее. Она планировала рассчитаться наличными за комнату, за которую владелец не смог выплатить деньги по ипотечному договору.

Менеджер ошиблась в том, что отправила все деньги продавцу. Хотя должна была часть перевести владельцу жилья, а вторую долю - на гашение кредита. Сбербанк пообещал как можно скорее разобраться в ситуации.

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