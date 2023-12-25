В следующем году в Подмосковье продолжат активно реализовывать программы «Социальная ипотека»

Уже в следующем году медицинским работникам Подмосковья планируется выдать сто шестьдесят свидетельств по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Отмечается, что прием заявок начнется уже в январе. При этом принять участие в ней могут врачи, а также средний медперсонал — фельдшеры, медсестры, рентгенлаборанты и акушеры. С полным перечнем специальностей можно ознакомиться на сайте.

Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова отметила, что с 2016 года медицинским специалистам выдано уже более 1,8 тысячи свидетельств на приобретение квартир.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами.