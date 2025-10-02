Осужденная за наркотики косметолог купила диплом по специальности «Акушерское дело»

Владелицу косметологического кабинета из Пермского края будут судить за подделку документов — диплома о среднем профессиональном образовании по специальности «Акушерское дело», сообщил properm.ru.

По данным издания, в отношении 32-летней жительницы возбуждено уголовное дело. Согласно данным судебных материалов, в январе 2024 года женщина перевела деньги человеку, которого нашла в интернете. Взамен ей прислали поддельный диплом. По версии следствия, женщина намеревалась предоставить документ в вуз для получения специальности «Косметик-эстэтист».

«Как указывается в документах Росздравнадзора, организация или специалист, который ведет самостоятельный прием в кабинете, и предлагают процедуру по введению инъекций, например, токсина ботулизма должны иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности по косметологии», — сообщил properm.ru.

По информации издания, в 2024 году женщине уже выносили приговор. Сотрудники правоохранительных органов установили, что она приобретала для личного пользования запрещенные в РФ препараты. Установлено, что женщина перевела деньги за препарат и поехала за ним за черту населенного пункта. Ей назначили штраф в размере 25 тыс. руб. Россиянка признала в суде вину. Суд учел информацию о наличии у женщины малолетних детей. Она сотрудничала со следствием.

