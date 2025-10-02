Уборщицу уволили за 17-часовой рабочий день в парламенте и банке

В Великобритании произошел беспрецедентный трудовой спор, связанный с увольнением уборщицы, которая на протяжении 16 лет работала по 17 часов в сутки, пишет издание Daily Mail.

Женщина одновременно убирала помещения в здании парламента и в отделении Deutsche Bank, соблюдая строгий график — с 8:00 до 17:00 в банке и с 22:00 до 6:00 в парламенте.

Несмотря на безупречную дисциплину и репутацию, которую работница поддерживала с 2008 года, работодатели обвинили ее в намеренном сокрытии информации о совмещении должностей.

После увольнения женщина подала в суд на бывших нанимателей, оспаривая справедливость решения.

Судья, рассматривавший дело, отклонил все иски, признав увольнение законным. Судья также выразил удивление тем, как уборщица смогла выдерживать такой интенсивный график работы на протяжении стольких лет, однако это не повлияло на юридическую оценку ситуации.

