От частного случая к системе: как запрет на въезд Сабурову может стать новой нормой для критикующих шоуменов

В контексте решения о запрете въезда на территорию Российской Федерации комику Нурлану Сабурову на срок 50 лет, принятого в целях обеспечения национальной безопасности, была выражена поддержка этой мере, сообщил REGIONS.

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с инициативой сделать подобные решения систематической практикой.

«Сообщение о запрете въезда для господина Сабурова, который, по имеющимся сведениям, отмывал деньги, заработанные в нашей стране, является закономерным и правильным решением. Оно наглядно показывает, что деятельность, подрывающая основы государственного суверенитета и экономическую безопасность России, не останется без ответа, независимо от публичного статуса ее исполнителя», — заявил Иванов.

Эксперт акцентировал внимание на существовании прямой связи между противоправным поведением публичных лиц и необходимостью защиты государственных интересов. Подобный подход рассматривается как формирующий значимый юридический и общественный прецедент.

«Сцена, микрофон или экран — это не индульгенция, дающая право на предательство и русофобию. Если человек, чья популярность взращена российским зрителем, использует свой статус для подрыва авторитета государства и деморализации общества в непростой исторический момент, то он перестает быть просто артистом. Он становится участником информационной войны против собственной страны, — продолжил руководитель движения.

Иванов заявил о целесообразности применения аналогичных мер в отношении других известных представителей сферы шоу-бизнеса, которые, приобретя популярность и финансовое благополучие в России, допускают публичные высказывания, оскорбляющие чувства граждан, порочащие историческую память народа и содержащие враждебную критику в адрес специальной военной операции, проводимой для защиты соотечественников и национальных интересов государства.

«Меры, аналогичные примененной к Сабурову, — полный запрет на въезд и любая деятельность на территории России — должны применяться максимально жестко и неотвратимо. Это вопрос защиты нравственного климата в обществе и четкого обозначения границ допустимого», — высказал мнение Иванов.

