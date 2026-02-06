Решение окончательное: юрист оценил шансы Сабурова снять 50-летний запрет на въезд в РФ

Решение о запрете въезда комика Нурлана Сабурова в Россию на 50 лет не отменят. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил юрист Юрий Капштык.

Оскорбление людей

Весной 2025 года Сабурова уже задерживали в московском аэропорту Шереметьево. Поводом стало нарушение миграционного законодательства. Как отметил эксперт, правонарушение по миграционному законодательству является грубым.

«Если люди не соблюдают законы государства, в которое едут, то фактически от них можно ждать любых других преступлений. Что касается непосредственно основных причин, то это все-таки моральные и нравственные высказывания, которые он в отношении россиян и страны допускал. И поэтому в данной ситуации решение вполне закономерно», — пояснил специалист.

При этом юрист напомнил, что каждый гражданин по российскому и международному законодательству имеет право на обжалование. И его срок может быть пересмотрен.

«Однако вопрос возникает следующий: на любом таможенном посту всегда спрашивается цель въезда, с какой целью он хочет въехать в Россию? Опять оскорблять людей и существующий государственный строй? Поэтому его любое неблагоприятное деяние или преступление можно предотвратить. Здесь запрет является профилактикой того, чтобы он этого не делал. Даже если он и обжалует решение, я думаю, что оно безапелляционное, и решение по запрету не изменится», — заключил Капштык.

Против СВО

Как сообщил телеграм-канал НТВ, Сабурова в ночь на 6 февраля задержали в московском аэропорту Внуково после его прилета из Дубая. По информации источника, комику отказали во въезде на территорию России.

«Этой ночью Сабуров прилетел во Внуково из Дубая, после чего пограничники проводили комика в отдельное помещение и вручили ему официальный документ о запрете въезда. Решение принято в интересах национальной безопасности. <…> Причина — его антироссийские высказывания с критикой СВО, а также попытки незаконно легализоваться в стране», — говорится в сообщении канала.

Как утверждает телеграм-канал Mash, Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Информацию о запрете подтвердили и РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, решение было принято в интересах национальной безопасности страны. Также сообщается, что, по версии правоохранительных органов, комик отмывал деньги, заработанные в России, через посредников. При этом Сабуров владеет на территории страны имуществом на сумму более 60 млн рублей. Как ранее сообщал «Пятый канал», являясь гражданином Казахстана, за 20 лет проживания в России он так и не получил российское гражданство. Тогда комик провел некоторое время в миграционном отделе в ожидании адвоката, после чего покинул здание и, не общаясь с журналистами, уехал домой. Позднее стало известно, что ему был назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.

