От дверей с оскорблениями до побега к друзьям: как дефицит кадров в полиции Екатеринбурга оставил девушку без защиты

Жительница Екатеринбурга рассказала, как была вынуждена переехать к своим друзьям из-за активности неизвестных лиц. Девушка сообщила, что обращалась в полицию. Правоохранители перенаправили вызов в Росгвардию. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что в отделении полиции образовался дефицит кадров, сообщил tagilcity.ru со ссылкой на телеграм-канал Ura Mash.

По информации телеграм-канала Ura Mash, девушка обратилась в полицию после появления у дверей ее квартиры мужчины и женщины. Предположительно, они находились в состоянии алкогольного опьянения. По словам горожанки, неизвестные угрожали и разрисовали двери оскорблениями. Сотрудники правоохранительных органов перенаправили вызов в Росгвардию. Ситуация повторилась через неделю. Сейчас девушка проживает у своих друзей.

Жители Екатеринбурга рассказали каналу Ura Mash, что не могут быстро дозвониться в отделение полиции. После принятия вызова до прибытия по указанному адресу проходит много часов. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что в настоящее время в отделении полиции не хватает кадров. Руководство принимает необходимые меры для решения проблемы.

