Эксперт раскрыл, к чему приводит дефицит кадров

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой, которая может кардинально изменить подход к оплате труда в России. Он предложил сделать обязательной ежеквартальную индексацию зарплат как в госсекторе, так и в частных компаниях, привязывая ее к официальным показателям инфляции. Это предложение направлено на защиту доходов граждан от обесценивания в условиях экономической нестабильности. Однако представитель бизнес-сообщества вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников пояснил, почему такая мера может столкнуться с сопротивлением в реальном секторе экономики. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил фундаментальное различие между государственными и частными компаниями: первые работают не на прибыль, а на результативность, в то время как вторые жестко ограничены своими финансовыми возможностями. Обязательное повышение зарплат по указке государства, а не в связи с ростом доходов компании, неизбежно приведет к резкому увеличению издержек.

По мнению эксперта, рост расходов на фонд оплаты труда может спровоцировать цепную реакцию. Компаниям, особенно малому и среднему бизнесу, придется искать способ компенсировать эти затраты. Это может вылиться в повышение цен на товары и услуги, сокращение инвестиций в развитие или даже оптимизацию штата. Таким образом, благое намерение защитить кошельки граждан может парадоксально привести к обратному эффекту — дальнейшему росту инфляции и сокращению рабочих мест.

Пищальников также добавил, что рынок труда уже самостоятельно реагирует на вызовы времени. Острая нехватка квалифицированных кадров во многих отраслях заставляет работодателей конкурировать за специалистов, естественным образом повышая уровень зарплат без административного давления.

