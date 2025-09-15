«От этих ездоков одни беды»: россияне обсуждают предложение на запрет продажи топлива подросткам

Депутаты Приморского края предлагают запретить продажу топлива на АЗС подросткам, которые не достигли 16-летнего возраста, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, законопроект успешно прошел стандартную процедуру оценки регулирующего воздействия. Депутаты считают, что предложенные меры позволят снизить риски травмирования подростков. В настоящее время несовершеннолетние передвигаются на мопедах, нередко создавая дорожно-транспортную опасность. Федеральное законодательство не предусматривает запрет на продажу топлива подросткам.

По данным издания, эксперты отмечают ряд сложностей в случае принятия регионального законопроекта. Например, как сотрудникам АЗС проверять возраст покупателей. Кроме того, не отмечено, будет ли введен запрет на заправку каких-либо емкостей. Подростки могут приобрести бензин, залив его в канистру, чтобы перелить в транспортное средство.

По информации издания, в настоящее время аналогичный запрет установлен в Татарстане. В соцсетях жители республики положительно оценивают решение местных депутатов.

«Надо еще штрафы родителям предусмотреть»; «Очень нужный закон. От этих ездоков одни беды», — пишут пользователи.

