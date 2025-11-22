От искусственного интеллекта до социальной архитектуры: в Подмосковье подвели итоги VII Всероссийского форума «Дигория»

В пятницу, 21 ноября, в Мастерской управления «Сенеж» состоялась торжественная церемония закрытия VII Всероссийского форума «Дигория», участниками которого стали 100 молодых специалистов из всех федеральных округов России, сообщили в пресс-службе форума.

Участники форума презентовали проекты, которые направлены на преодоление технологических, социальных и культурных вызовов. Российские специалисты в период с 18 по 21 ноября представляли авторские работы по пяти актуальным направлениям: «Гражданское просвещение», «Социальная архитектура», «Креативные технологии», «Искусственный интеллект» и «Образ эпохи». Форум предполагал практический и лекционный блоки.

«"Дигория" демонстрирует уникальную способность опережать тренды: к примеру, только в начале этого года появился серьезный интерес к социальной архитектуре, а организация уже спроектировала и реализовала профильные образовательные программы в ведущих вузах страны», — подчеркнула заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

По результатам работы экспертной комиссии 12 лауреатов получили награды за выдающиеся научные исследования и успешно внедренные проекты. В рамках мероприятия участники также получили полный доступ к ресурсам экосистемы платформы «Дигория». Программа форума включала проведение многочисленных собеседований с представителями ведущих организаций общественно-политического профиля, а также сессии оценки профессиональных и личностных качеств для помощи в построении карьерной траектории.

«Особенно важно, что лучшие участники приглашаются в команды, воплощающие в жизнь те самые проекты, которые были созданы на Форуме. Так, форум становится не просто смысловой площадкой, но и целой системой сопровождения участников и их проектов — от идеи до реализации», — отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Юрий Лескин.

