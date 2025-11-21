Жителей Подмосковья пригласили принять участие в семейном флешмобе «Поблагодари маму!». Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается в России 30 ноября.

В преддверии праздника Фонд Андрея Первозванного при поддержке заслуженной артистки РФ Варвары проводит семейный флешмоб. В его рамках все желающие могут опубликовать в соцсетях фотографию, видеоролик или рисунок со своей мамой и написать слова благодарности.

Акция проводится с 24 по 30 ноября. Пост нужно отметить хештегами #деньматери2025 и #фондандреяпервозванного. Также нужно быть подписанным на страницы Фонда Андрея Первозванного, БФ «Протек» и Mr. Сковородкин. Аккаунт должен быть открыт.

Случайным выбором будут определены 10 победителей, которые получат сертификаты Ozon и подарки от партнеров. Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 5 декабря на страницах фонда.

