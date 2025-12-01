От колледжа до декрета: полный гид по выплатам для беременных студенток в российском регионе

В пресс-службе соцфонда по Кузбассу проинформировали, что с 1 сентября беременные студентки, которые учатся очно в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях, получают региональную социальную выплату, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Правом оформления денег воспользовались 76 девушек.

По данным пресс-службы, за три месяца общая сумма декретной выплаты составила 6,2 млн руб. Помощь оказывают студенткам с целью, чтобы они могли продолжить обучение в очном формате. Если студентка дополнительно официально работает, то она вправе получить пособие по двум основаниям. Важно, чтобы работодатель уплачивал за студентку страховые взносы в Соцфонд.

«Работающей женщине выплата производится за весь период отпуска в размере 100% среднего заработка, рассчитанного за два предыдущих календарных года», — проинформировали в ведомстве.

По данным ведомства, пособие могут назначить исходя из МРОТ. Такое решение принимают, если у студентки-сотрудницы страховой стаж не достигает шести месяцев. В 2025 году МРОТ в Кузбассе составляет 29 тыс. руб. Подать заявление на начисление выплат можно разными способами. Для выплаты также нужно написать заявление по месту работы, если студентка параллельно работает.

Ранее сообщалось, что россиянкам хотят разрешить уходить в декретный отпуск с первого триместра беременности.