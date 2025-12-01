Россиянкам хотят разрешить уходить в декретный отпуск с первого триместра беременности

Член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, заместитель председателя профильной комиссии Общественной палаты Наталья Москвитина выступила с инициативой, направленной на усиление защиты женщин с самых ранних сроков беременности.

Ключевыми нововведениями могли бы стать назначение декретного отпуска уже в первом триместре, а также зачисление времени ухода за ребенком вплоть до его трехлетия в общий трудовой стаж. Принципиальным моментом является то, что последняя норма должна действовать безусловно, вне зависимости от того, имела ли женщина официальное трудоустройство до этого.

Как подчеркнула Москвитина в беседе с корреспондентом ТАСС, именно начальный этап беременности часто сопряжен с наибольшим стрессом и требует особой поддержки. Эксперт призвала создать условия, при которых женщина сможет сосредоточиться на своем состоянии без лишних тревог.

Она отметила, что важно «помочь женщине в этот момент быть счастливее и осознаннее реагировать на свою беременность, не думая, что это трудность, а наоборот — очень благодатное и правильное время».

Ранее сообщалось о том, что ежемесячные выплаты доступны для беременных с низким доходом.