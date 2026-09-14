В Балашихе построят современный физкультурно-оздоровительный комплекс для детей и взрослых. Для посетителей будет доступно более 30 направлений, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

ФОК возводят на территории ЖК «Столичный». Проект реализует ООО СК «Никольский». На площадке уже завершены работы по обустройству фундамента и кровле, монтажу сэндвич-панелей. Частично проложена канализация, продолжается подключение наружных сетей.

Площадь комплекса составит более 3 тыс. кв. метров. В нем откроют более 30 направлений для детей и взрослых, в том числе падел, кроссфит, аэробику, степ, танцы, йогу, пилатес, ЛФК, ОФП, джампинг, нейрофитнес и т. д.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел открывшийся в Балашихе адаптивный фитнес-клуб «Крылья».