Финансы Mail провели собственное исследование предложений, доступных на маркетплейсе «Финуслуги». Данные актуальны на 11 сентября 2026 года. Цель анализа — определить, в каких кредитных организациях можно открыть вклад сроком на 12 месяцев с наиболее привлекательной процентной ставкой.

По информации издания, именно 11 сентября Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 14% годовых. Шаг регулятора подтолкнул ряд банков к пересмотру собственных условий по депозитным продуктам, что и отразилось на итоговой картине рынка.

Возглавил список Финансов Mail Авто Финанс Банк, предложивший максимальную ставку — 14% годовых. Правда, для открытия такого вклада потребуется внести не менее ₽100 тысяч. Следом идут сразу два банка со ставкой 13,5% годовых: БыстроБанк, где минимальная сумма размещения составляет ₽150 тысяч, и Московский Кредитный Банк, готовый принять депозит от ₽10 тысяч.

По данным издания, далее расположился Банк Раунд с предложением под 13,35% годовых, однако порог входа здесь существенно выше — от ₽3 млн. Московский Кредитный Банк подготовил отдельное условие для новых клиентов «Финуслуг»: при размещении ₽1 млн и больше ставка составит 13,3% годовых. Клиентам Реалист Банка доступен депозит под 13,15% годовых, причем начальная сумма — от ₽10 тысяч. Замыкает перечень Самолет Банк со ставкой 13,1% годовых и минимальным взносом от ₽100 тысяч.

Отдельно стоит подчеркнуть: заявленные условия процентной доходности гарантируются только в том случае, если вклад открывается непосредственно через платформу «Финуслуги».

Ранее юрист Митин рассказал, что при блокировке счета клиенту важно выяснить причину через банк.

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