Банк заблокировал счет: пошаговый алгоритм, что делать и как вернуть доступ к деньгам

Если банк заблокировал счет, главное — действовать грамотно: выяснить причину через кредитную организацию, собрать документы и подготовить пояснения. Об основаниях и сроках разблокировки, а также о порядке подачи жалобы при отказе Финансам Mail рассказал юрист Юрий Митин.

Чтобы понять причину блокировки, юрист советует обратиться в службу поддержки банка — через чат в приложении или по горячей линии — либо лично прийти в отделение с паспортом. Дистанционно точную причину узнать часто не получается из-за политики конфиденциальности самого банка.

Алгоритм действий клиента при блокировке:

Выяснить канал коммуникации. Стоит проверить пуш-уведомления, СМС или раздел уведомлений в мобильном приложении. Если доступа к приложению нет, нужно позвонить на официальную горячую линию банка.

Запросить перечень документов. У сотрудника следует уточнить, какие именно бумаги подтвердят экономический смысл операций: договоры купли-продажи, акты выполненных работ, справки 2-НДФЛ, документы о праве собственности на проданное имущество.

Подготовить письменные пояснения. В свободной форме нужно изложить логику совершенных переводов. К примеру, указать, что крупная сумма была переведена для возврата долга родственнику или для оплаты дорогостоящего лечения.

Предоставить пакет документов. Удобнее всего передать их через защищенный чат мобильного приложения или лично в офисе под подпись о принятии.

Воздержаться от повторных попыток. Не стоит пытаться провести ту же операцию снова или перевести остатки средств в другой банк до завершения проверки — это прямой сигнал неблагонадежности.

«Если банк отказывает в разблокировке после предоставления всех документов, клиент вправе подать жалобу в межведомственную комиссию при Банке России. Срок рассмотрения такой жалобы составляет до 20 рабочих дней. Крайней мерой является обращение в суд с иском о признании действий кредитной организации незаконными», — заключает Митин.

Ранее юрист Виноградов объяснил, когда банк может запросить документы о происхождении средств.