Новый перинатальный центр открылся в микрорайоне Купелинка Ленинского округа

Новый государственный перинатальный центр открылся в микрорайоне Купелинка Ленинского округа на территории ЖК «У реки. Эко Видное 2.0». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Учреждение было возведено в рамках соглашения о реализации инвестпроекта между MR и администрацией округа. Оно расположено на первом этаже одного из корпусов ЖК.

Площадь центра составляет 165 кв. метров. В нем можно будет проходить все необходимые обследования, консультироваться с врачами и наблюдаться до родов. Здесь оборудованы кабинеты врачей, дневной стационар на три места. Доступно современное оборудование, в том числе аппарат УЗИ, фетальный монитор, многофункциональная система ePM для мониторинга физиологических показателей пациента.

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