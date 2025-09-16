От Люберец до Эмиратов: как кондитеры из Подмосковья завоевывают мировой рынок

В Дубае стартовала масштабная международная выставка пищевой промышленности ISM Middle East 2025, где российскую продукцию представляют три предприятия из Подмосковья. Данная информация была распространена изданием REGIONS со ссылкой на официальное заявление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По информации издания, всего Россию на мероприятии представляют семь предприятий. В их числе кондитерские фабрики из Люберец «Волшебница» и «Кремлина», а также фабрика из Егорьевска «Победа». Региональные предприятия экспортируют продукцию.

«Подмосковные производители представляют зарубежным потребителям широкий ассортимент шоколадных изделий, конфет, трюфелей, зефира, сладких снеков и фруктов в шоколаде. Такие отраслевые мероприятия открывают дополнительные возможности для увеличения объема поставок и продвижения отечественных брендов на международных рынках», — подчеркнули в ведомстве.

По данным издания, региональные предприятия приняли участие в мероприятии при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) и Фонда ВЭД Московской области. Выставка имеет важное значение для развития компаний. Ее посещают представители свыше 500 компаний и более 30 тыс. представителей кондитерской отрасли. У участников появляется возможность представить собственные товарные линейки, презентовать новинки, поделиться актуальной информацией о развитии сферы. Гостями экспозиции становятся представители оптовой и розничной торговли, кейтеринговых компаний, отелей и ресторанов стран Ближнего Востока.

