В Подмосковье прошел фестиваль «Подмосковье БЕЗ границ»

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» провела III Фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ», мероприятие прошло на территории ГБСУ социального обслуживания региона «Семейный центр имени А. И.Мещерякова» в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Почетными гостями и участниками мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, ветераны-афганцы, ветераны боевых действий и контртеррористических операций на Северном Кавказе, люди с инвалидностью, получившие ранения в результате специальной военной операции. Это около 100 жителей Москвы и области с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках. Они соревновались в дисциплинах: настольный теннис, дартс, бочча, корнхол, шаффлборд, неледовый керлинг, забеги на колясках.

Перед началом мероприятия они посетили инклюзивный Храм Явления Божией матери прп. Сергию Радонежскому. В рамках мероприятия также для посетителей подготовили концертную программу, спортивные состязания и мастер-классы, выставку технических средств реабилитации и не только. Завершилось мероприятие вручением призов и сувениров участникам и победителям соревнований.

В сообщении добавили, что в ходе фестиваля прошла работа «Общественной приемной», в рамках которой можно было пообщаться с представителями Главного бюро МСЭ по Московской области, Социального фонда России по Москве и области, Министерства социального развития Московской области.

