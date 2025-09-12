От маникюра до подиума: жительница Подмосковья за год покорила мировой модельный бизнес

По информации издания, показ, вошедший в Книгу рекордов России в категории «Самое большое количество моделей в непрерывной демонстрации свадебной одежды», длился почти 50 минут, в течение которых более 150 моделей демонстрировали наряды от отечественных дизайнеров.

По информации издания, для девушки выступление стало значимым шагом в карьере. Всего год назад дубненская мастерица по маникюру, не имевшая ранее отношения к индустрии моды, приняла решение попробовать свои силы в модельном бизнесе. На сегодняшний день девушка успела принять участие в двух профессиональных показах. Ее фотографии были опубликованы в известных модных изданиях Италии и Канады, включая обложки.

В беседе с журналистом REGIONS Вера Маркина поделилась особенностями работы на подиуме. Как утверждает модель, для успешной демонстрации образа и представления наряда в выигрышном свете необходимо четкое понимание того, как должно выглядеть каждое движение. Важно также максимально сосредоточиться.

«Были моменты когда появлялись мысли все бросить и вернуться к прежнему образу жизни. Все мои обучения в модельном бизнесе дались мне очень нелегко, это очень трудоемкая практика. Я должна была с нуля, из своего внутреннего закрытого состояния начать выходить в свет, на публику, учиться смотреть на себя со стороны, учиться позировать перед камерой, оттачивать походку на высоких каблуках, учиться держать баланс на каблуках», — поделилась Вера.

