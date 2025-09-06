Дефиле и фитнес-презентация: какие испытания ждут участниц «Мисс Московская область 2025»
В Подмосковье 12 сентября пройдет кастинг «Мисс Московская область 2025»
В Подмосковье официально стартовала подготовка к главному региональному конкурсу женской красоты, спорта и здоровья — «Мисс Московская область 2025». Финал мероприятия запланирован на 12 октября и пройдет на сцене современного концертного комплекса «DUPLEX» в Королеве, сообщил mosregmiss.ru.
Победительница будет представлять область в общенациональном конкурсе «Мисс Россия 2026». Организаторы уже провели официальную презентацию проекта, которая состоялась 30 августа в Королеве. В ходе мероприятия были раскрыты правила, формат и ключевые детали предстоящего конкурса. Также был запущен официальный сайт с условиями участия.
Согласно озвученным требованиям, к участию в кастинге допускаются гражданки РФ в возрасте от 18 до 21 года, постоянно зарегистрированные на территории Московской области не менее одного года.
Основной кастинг запланирован на 12 сентября, резервная дата назначена на 28 сентября. Оба мероприятия пройдут в Королеве. Как уточнили организаторы, финал будет проводиться по классической схеме: церемония открытия и четыре конкурсных испытания, включая дефиле в вечерних платьях и самопрезентацию в фитнес-формате.
Всего в очном кастинге смогут принять участие не более 100 девушек, из которых лишь 10 пройдут в финал. Организаторы уже направили приглашения в администрации муниципалитетов с населением от 50 тыс. жителей, а также в крупнейшие модельные агентства региона. Кроме того, у желающих есть возможность самостоятельно подать заявку, заполнив анкету.
