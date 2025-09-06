Дефиле и фитнес-презентация: какие испытания ждут участниц «Мисс Московская область 2025»

В Подмосковье официально стартовала подготовка к главному региональному конкурсу женской красоты, спорта и здоровья — «Мисс Московская область 2025». Финал мероприятия запланирован на 12 октября и пройдет на сцене современного концертного комплекса «DUPLEX» в Королеве, сообщил mosregmiss.ru.

Победительница будет представлять область в общенациональном конкурсе «Мисс Россия 2026». Организаторы уже провели официальную презентацию проекта, которая состоялась 30 августа в Королеве. В ходе мероприятия были раскрыты правила, формат и ключевые детали предстоящего конкурса. Также был запущен официальный сайт с условиями участия.

Согласно озвученным требованиям, к участию в кастинге допускаются гражданки РФ в возрасте от 18 до 21 года, постоянно зарегистрированные на территории Московской области не менее одного года.

Фото: [ mosregmiss.ru ]

Основной кастинг запланирован на 12 сентября, резервная дата назначена на 28 сентября. Оба мероприятия пройдут в Королеве. Как уточнили организаторы, финал будет проводиться по классической схеме: церемония открытия и четыре конкурсных испытания, включая дефиле в вечерних платьях и самопрезентацию в фитнес-формате.

Всего в очном кастинге смогут принять участие не более 100 девушек, из которых лишь 10 пройдут в финал. Организаторы уже направили приглашения в администрации муниципалитетов с населением от 50 тыс. жителей, а также в крупнейшие модельные агентства региона. Кроме того, у желающих есть возможность самостоятельно подать заявку, заполнив анкету.

