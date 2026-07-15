От Одинцова до Северной столицы: военкомат Подмосковья стал образцом для модернизации

Северная столица перенимает подмосковный опыт модернизации военкоматов. Комитет по вопросам законности Петербурга объявил тендер на установку светящихся красных звезд на фасадах городских военкоматов. За образец взяли учреждение в Одинцове, которое первым в Московской области реконструировали по программе «Цифровая трансформация военкоматов», сообщил REGIONS.

Декоративные конструкции появятся на 19 зданиях. Каждая звезда с внутренней подсветкой будет иметь размеры 6,43 на 1,52 метра. Ключевое требование — устойчивость к капризам петербургского климата.

История одинцовского военкомата началась в 2021 году с соглашения между губернатором Московской области Андреем Воробьевым и Минобороны. Объект стал пилотным в рамках проекта «Мой военкомат». К 2022 году реконструкция была завершена: утеплен фасад, заменены коммуникации, проведены отделочные работы и благоустройство территории.

«После реконструкции учреждение стало полностью соответствовать стандартам Минобороны. Получить справку, пройти процедуры призыва или записаться на прием теперь можно быстро и без лишних очередей», — рассказали в администрации Одинцовского городского округа.

Главное преобразование — внутреннее пространство. В здании появились зоны ожидания, электронная очередь, навигация и интеграция с порталом госуслуг. Теперь красная звезда над входом — не просто декор, а символ нового формата военкоматов: современных, открытых и удобных для посетителей.

Ранее сообщалось, что специальный центр отбора на военную службу по контракту работает в Подмосковье.