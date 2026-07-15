«Признай свой возраст»: Кушанашвили отчитал Диброва после падения в московском клубе

Известный телеведущий Дмитрий Дибров оказался в центре скандала после того, как попал в больницу. Инцидент произошел в одном из московских клубом, где Дибров присутствовал на вечеринке. Шоумен упал с лестницы и получил травмы. Врачи диагностировали у него перелом носа, черепно-мозговую травму и перелом лучевой кости руки. На следующий день Диброву провели операцию, вставив титановую пластину в предплечье.

Свидетелем падения стала известный политик и общественный деятель Ирина Хакамада, которая в тот вечер выступала за диджейским пультом. Однако сам Дибров позже опроверг информацию о тяжелых последствиях, заявив, что просто оступился и никакой трагедии не произошло. Его директор также заверил, что телеведущий быстро пришел в себя и уже на следующий день занимался привычными делами.

Резкую реакцию на случившееся выразил журналист Отар Кушанашвили, пишет Teleprogramma.org. В своей авторской программе он призвал Диброва признать свой возраст и не вести себя как юноша. Кушанашвили связал поведение коллеги с недавним разводом и возрастом, отметив, что 66-летнему мужчине стоит больше времени проводить дома.

Также он прокомментировал позицию Хакамады, которая в свои 71 год не собирается следовать возрастным стереотипам и предпочитает активный образ жизни.

«Причем, за диджейским пультом была Хакамада. Она говорит: "У меня другие планы. Остальные в 70 лет пусть вызывают врачей на дом". Почему это? Что, в 30 нельзя вызвать? В моей команде работают люди, которым еще 25 нет, так у их подъезда карета скорой помощи вечно дежурит», — сказал Кушанашвили.

Дибров после расставания с супругой Полиной, с которой прожил около 15 лет и воспитал троих сыновей, завел отношения с нутрициологом Екатериной Гусевой. Накануне она также высказалась о падении возлюбленного.

Ранее сообщалось, что Полина Диброва познакомила Романа Товстика с семьей.