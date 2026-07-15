Идеальное лицо, как у актера: какие черты лица делают внешность максимально привлекательной

Красота кажется делом вкуса, но некоторые черты лица люди чаще воспринимают как привлекательные, пишет Daily Mail. Исследователи Афинского университета сделали 3D-сканы лиц 601 молодого человека и попросили независимых экспертов выставить им оценки за привлекательность.

На каждое лицо нанесли 716 цифровых точек, чтобы сравнить не отдельные параметры вроде длины носа, а общую геометрию. Затем трое мужчин и трое женщин оценивали 3D-модели по шкале от 0 до 100.

У женщин более высокие оценки чаще получали лица, которые выглядели чуть уже и стройнее, с менее выраженной полнотой в области щек. Также привлекательность связывали с более узким носом со слегка выступающим кончиком и более полными губами, особенно верхней.

У мужчин картина оказалась менее однозначной, но чаще высоко оценивали более угловатые и четко очерченные лица: сильный подбородок, выраженную линию челюсти и заметную область надбровья. В качестве похожих реальных примеров Daily Mail приводит Марго Робби, сыгравшую Барби в фильме 2023 года, и Генри Кавилла, знакомого по роли Супермена.

Автор исследования профессор Георгиос Канавакис отметил, что привлекательность обычно складывается не из одной идеальной черты, а из сочетания множества деталей. Ученые считают, что результаты могут быть полезны врачам и хирургам, занимающимся эстетическими процедурами.