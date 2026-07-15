Хиты «Ласкового мая» и «Комиссара» возглавили чарты: стало известно, какую музыку предпочитают слушать россияне

Российская эстрада переживает небывалый подъем, пишет «Газета.Ru». По данным пресс-службы цифрового музыкального сервиса «КИОН Музыка», за последние месяцы спрос на отечественные песни вырос в семь раз.

Только за второй квартал 2026 года число слушателей увеличилось вдвое. Аналитики связывают такой всплеск с разнообразием легких музыкальных форм — от симфонических миниатюр до маршей и оперетт, которые звучат с экранов и на радио.

Самыми востребованными композициями с 1 апреля по 30 июня стали проверенные временем хиты. Первое место уверенно заняла «Седая ночь» группы «Ласковый май». На второй и третьей строчках расположились «Королева снежная» и «Ты уйдешь» коллектива «Комиссар».

В пятерку также вошли «Ничего не говори» от «Рок-острова» и «Чистый лист» от «НЭНСИ». Замыкают десятку «Гранитный камушек» группы «Божьи Коровки», «Не бойся» Юрия Шатунова, «А река течет» «Любэ», «Белые розы» «Ласкового мая» и «Просто неземная…» Эда Изместьева.

Любопытно, что основную аудиторию российской эстрады составляют мужчины и слушатели старше 55 лет. Возможно, именно ностальгия по ушедшим временам и знакомым с детства голосам побуждает их снова и снова включать эти треки.

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