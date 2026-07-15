Подмосковные синхронистки стали серебряными призерами в финале Спартакиады учащихся

Подмосковная сборная заняла второе общекомандное место на финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по синхронному плаванию, который прошел с 10 по 14 июля во Дворце водных видов спорта в Саранске, ей удалось завоевать одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Анна Данилова (СШОР по водным видам спорта, Чехов) одержала победу в сольной программе. Кроме того,Данилова стала серебряным призером в дуэте с Марией Чечель (СШОР по водным видам спорта, Чехов).

Сборная региона в составе Марии Чечель, Анны Даниловой, Марии Боярской, Анны Люосевой, Александры Александровой, Елизаветы Игнатенко, Кристины Кузнецовой и Дианы Воробьевой (все СШОР по водным видам спорта, Чехов), а также Олеси Трофименко (УОР №4, Чехов), Полины Щекотихиной и Софии Курниковой (СШОР по водным видам спорта «Электросталь»), Виктории Петровой (СШОР «Королев») заняла третье место в групповых упражнениях. Команда, в состав которой вошли Мария Чечель, Анна Данилова, Мария Боярская, Анна Люосева, Александра Александрова, Елизавета Игнатенко и Диана Воробьева, Олеся Трофименко, Полина Щекотихина и София Курникова, стала третьей в комбинированной программе.

Участниками соревнований стали более 150 спортсменов из 17 субъектов Российской Федерации, они прошли в рамках государственной программы «Спорт России».

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