Французский хореограф поставил новую программу фигуристу Угожаеву

Французский тренер и хореограф Флориан Амодио рассказал пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) о работе над новой программой для российского фигуриста Николая Угожаева.

Амодио приехал в Москву в сложные времена, когда в Европе нервно реагируют на работу своих соотечественников в России. Однако французского специалиста это не смутило. Он заявил, что в России у него одни из лучших друзей, которые для него как семья.

«У меня давно была идея с музыкой — это смесь классической музыки и современной. Очень много молодых людей такое тоже слушают. Поэтому мне хотелось, чтобы в этой программе Коля как бы представлял собой современное, но при этом имел и классическую составляющую, где бы он в полной мере показывал всем свои прекрасные навыки катания», — рассказал Амодио о программе для Угожаева.

Хореограф признался, что он в полном восторге от работы с российским фигуристом, который все схватывает на лету. Новую программу Угожаева Амодио назвал «одним из лучших своих творений».

20-летний Николай Угожаев является бронзовым призером финала Гран-при России, а также чемпионом России 2025 года по прыжкам.

Ранее тренер Александр Жулин назвал Камилу Валиеву последней по-настоящему выдающейся российской фигуристкой.