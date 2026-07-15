Госпитализированный в Испании россиянин оказался нулевым пациентом с опасной лихорадкой

Российский турист попал в реанимацию в Испании после укуса нескольких клещей во время горной прогулки. Испанские вирусологи бьют тревогу, поскольку у пациента подозревают смертельно опасную геморрагическую лихорадку Крым–Конго, а жесткие карантинные меры затронули и его супругу, пишет Life.ru со ссылкой на Baza.

Опасная находка после прогулки в горах

Трагический инцидент произошел после того, как гражданин России совершил поход в живописном горном массиве Пикос-де-Эуропа на севере Испании. Вернувшись с прогулки, мужчина обнаружил на своем теле трех присасывающихся клещей. Вместо обращения за квалифицированной медицинской помощью турист принял решение самостоятельно удалить паразитов.

Последствия проявились примерно через две недели:

у пострадавшего резко подскочила температура тела (почти до 40 градусов);

началась сильная, изнуряющая ломота во всем теле;

резко ухудшилось общее самочувствие, появилась слабость.

Экстренная госпитализация в спецкапсуле

Изначально испанские медики предположили у пациента классический клещевой энцефалит, однако результаты первых детальных анализов крови выявили стремительно развивающееся выраженное воспаление внутренних органов. На следующий день после госпитализации состояние больного ухудшилось, и его экстренно перевели в полностью изолированный бокс с подозрением на вирус геморрагической лихорадки Крым–Конго.

Из-за крайне высокой контагиозности и опасности вируса под жесткие ограничительные меры попала и супруга россиянина. Женщину также поместили в строгий карантин, а для общения с ней медицинскому персоналу выдали специальные защитные костюмы. Позже, для обеспечения безопасности окружающих, заболевшего мужчину транспортировали в Барселону в герметичной изоляционной капсуле, где ведущие инфекционисты продолжают его обследование и терапию.