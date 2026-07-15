Можно ли носить нательный крест, доставшийся от предков: священник ответил на вопрос о семейных реликвиях

Нательный крест, как правило, не передается будущим поколениям. Его носят до конца жизни, и с ним человек уходит из этого мира. Об этом в беседе с RT рассказал православный священник Владислав Береговой.

«Обычно младенцу для крещения покупают маленький крестик. Ребёнок его носит до 4—8 лет, после чего покупают другой», — поделился он.

Однако, по словам священнослужителя, если в семье есть крестик, представляющий высокую материальную ценность и передающийся по наследству уже пятому поколению, его носить можно. Священник уточнил, что если это семейная реликвия и человеку хочется ее носить, то он может это сделать.

Повторное освящение подобного креста не обязательно. Если у владельца есть желание, священник может его освятить, но это не является строгим требованием, рассказал Береговой.

«Но крест — он свят сам по себе», — подытожил он.

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