Мороженое для питомца: почему одна-две ложки могут закончиться визитом к ветеринару

В летний зной многие хозяева балуют четвероногих друзей охлажденными сладостями. Однако ветеринары предупреждают: даже небольшое количество мороженого способно спровоцировать у собаки серьезные проблемы с желудком, а у мелких пород — привести к экстренной госпитализации. О том, почему магазинный десерт таит угрозу, REGIONS побеседовал с ветеринарным врачом Валентиной Захаренко.

«Животным мороженое не рекомендуется. Если крупная собака еще может перенести небольшое количество без серьезных последствий, то у представителей маленьких пород гораздо выше риск получить расстройство желудочно-кишечного тракта», — объяснила Захаренко.

По словам специалиста, лакомство с молочной основой не подходит для кормления животных. Причина кроется в ингредиентах: сахар, молочный жир, стабилизаторы и искусственные добавки — все это тяжелый удар по пищеварительной системе питомца. Кроме того, отдельные разновидности десерта содержат компоненты, способные нанести реальный вред здоровью.

«В мороженом много сахара, жира и молока. У собак с непереносимостью лактозы оно может вызвать вздутие живота и сильную диарею», — отметила ветеринар.

Ветеринар советует заменить сомнительное угощение на специализированные охлажденные продукты для животных. Даже самые безопасные варианты, отмечает она, следует давать дозированно.

«В составе могут присутствовать шоколад, ксилит, кофеин или орехи. Для собак такие ингредиенты токсичны и способны вызвать тяжелое отравление», — предупредила врач.

Особое внимание врач обращает на тревожные симптомы: если после употребления мороженого у собаки началась рвота, диарея, появилась слабость или вздулся живот, медлить с визитом в клинику нельзя. Маленькие породы, предупреждает специалист, особенно чувствительны к таким экспериментам и переносят их значительно хуже крупных.

«Вместо мороженого можно предложить собаке разрешенные фрукты, овощи или специальные ветеринарные лакомства. Они гораздо безопаснее и не создают такой нагрузки на пищеварительную систему», — посоветовала Захаренко.

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