В ЖК «Клевер» в Хотьково завершилось строительство нового корпуса

В ЖК «Клевер» в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа построили корпус 3, девелоперу «СЗ ТехноСтройОлимп» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новый корпус переменной этажности от семи до девяти этажей включает в себя 174 квартиры, на первом этаже предусмотрено 14 коммерческих помещений. Там разместятся центры для развития детей, кафе, салоны красоты, магазины. Класс энергоэффективности А++.

На территории оборудованы спортивные и детские площадки. Квартал будет состоять из четырех домов и ФОКа, в стадии строительства находятся еще два корпуса. На территории появятся четыре площадки для отдыха и спорта взрослых и детей, а также парковочные места и арт-объект «Художники Хотьково».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.