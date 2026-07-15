All inclusive больше не работает: почему россияне массово отказываются от турецких отелей

Турция рискует потерять российских путешественников, если продолжит делать ставку исключительно на all inclusive. Эксперты туристической отрасли призывают к срочной модернизации классической модели отдыха и развитию альтернативных направлений, чтобы выдержать растущую мировую конкуренцию. Об этом заявила РИА Новости турагент в Анкаре Айшенур Озтекин.

Преимущества Турции и угроза со стороны конкурентов

По мнению турагента в Анкаре Айшенур Озтекин, ключевой вопрос для турецкого турбизнеса сегодня заключается не в подсчете количества прибывающих россиян, а в понимании того, почему они должны продолжать выбирать именно это направление. Безусловными преимуществами Турции на российском рынке по-прежнему остаются развитое и стабильное авиасообщение, колоссальный гостиничный потенциал, географическая близость и высокая узнаваемость бренда.

Однако удерживать лидерство только за счет этих факторов становится все сложнее. На пятки Турции наступают сильные и активные конкуренты, которые ведут агрессивную борьбу за российских туристов. В числе главных соперников эксперт выделила Египет, Мальдивы, Китай, Оман, Малайзию, а также ряд динамично развивающихся африканских стран. Чтобы не проиграть в этой гонке, Турции необходимо диверсифицировать продукт и активно развивать медицинский, культурный, гастрономический и городской туризм.

Необходимость реформы all inclusive

Параллельно в турецком отельном секторе зреет понимание неизбежности реформ самой популярной системы обслуживания — «все включено». Отельер из Бодрума Исмаил Карагюль подтвердил, что в профессиональном сообществе сейчас активно обсуждаются варианты изменения all inclusive, которые позволили бы обновить модель без потери лояльности со стороны иностранных гостей, особенно россиян. Речь идет о внедрении более гибких пакетов услуг и создании стимулов для отдыха за пределами гостиничных комплексов.

Эту позицию разделяет и президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. Он подверг резкой критике текущий формат «все включено». По его мнению, такая система превращает отпуск в непрерывный процесс потребления пищи, из-за чего туристы практически не покидают территорию отелей. Устаоглу подчеркнул, что подобное пассивное поведение не только вредит здоровью самих отдыхающих, но и парализует развитие местной городской инфраструктуры, лишая регионы возможности полноценно раскрыть свой культурный и экономический потенциал.