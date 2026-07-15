За день до выступления: Рики Мартин отменил концерт под Тбилиси — организаторы в недоумении
ТАСС: певец Рики Мартин отменил концерт в Грузии по неизвестной причине 16 июля
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
Популярный певец Рики Мартин отменил концерт, запланированный на четверг, 16 июля, на площадке автодрома в городе Рустави, расположенном недалеко от Тбилиси. Об этом ТАСС сообщили в билетном сервисе Biletebi.ge.
«Концерт Рики Мартина, запланированный на 16 июля 2026 года в Международном автодроме Рустави, отменен решением певца», — сообщили в компании.
По данным издания, информацию об отмене выступления также подтвердило концертное агентство Park live world, выступающее организатором мероприятия. Пост был опубликован в социальных сетях компании. В агентстве отметили, что Мартин принял такое решение по неизвестной для них причине. Организаторы не располагают объяснением произошедшего.
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