Подмосковным медикам передали свидетельства по программе «Социальная ипотека»

В Доме Правительства Московской области прошло вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека», сертификаты на приобретение жилья получили еще 20 медработников, в том числе врачи, фельдшеры, рентгенолаборанты, акушерки и медицинские сестры. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

«В 2026 году мы вручаем 219 свидетельств по программе «Социальная ипотека»: 81 медицинскому работнику, 73 учителям, 60 молодым ученым и уникальным специалистам оборонно-промышленного комплекса и пяти тренерам», — сказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Программу реализуют с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, с начала ее реализации жилищные условия улучшили более 3,5 тыс. специалистов. Министр уточнила, что участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по кредиту. В течение 10 лет они выплачивают ипотеку, государство при этом ежемесячно компенсирует сумму основного долга.

Новыми обладателями сертификатов стали медработники из Королевской, Одинцовской, Серпуховской, Мытищинской, Видновской, Подольской, Наро-Фоминской больниц, областной станции скорой медицинской помощи, областного клинического противотуберкулезного диспансера, Балашихинского родильного дома и Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.