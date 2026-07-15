В Клину на 75% завершили капремонт лицея имени Менделеева

Капитальный ремонт здания МОУ Лицея № 10 имени Д. И. Менделеева в Бородинском проезде, д. 23 в Клину завершили на 75%, его планируют завершить к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время ведется шпатлевка стен и перегородок на 1–3 этажах, монтаж инженерных систем (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, слаботочные системы, вентиляция) на всех этажах, установка сантехнического оборудования, чистовая отделка, монтаж входных групп, а также благоустройство территории», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В работах задействованы 101 рабочий, четыре инженерно‑технических специалиста и три единицы техники. На объекте площадью более 4,1 тыс. кв. м реализуется творческий проект мастерской Алексея Шилова «Моя школа — моя история», посвященный истории Клина и именам великих деятелей русской культуры и науки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.