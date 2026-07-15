Гурцкая рассказал, что у Тюкавина был согласован роскошный личный контракт с «Зенитом»

Сообщалось, что «Зенит» предлагал за форварда €30 млн, но «Динамо» отказалось. По мнению менеджера, вопрос был не в деньгах, вопрос о переходе решался бы на уровне личного контакта главы «Газпрома» Алексея Миллера и председателя правления ВТБ Андрея Костина.

При этом личный контракт с Тюкавиным, по данным Гурцкая, уже был согласован.

«За такой воздух астрономический, что у меня был только один вопрос: если вы точно знаете, что на следующий год не возвращаетесь в Лигу чемпионов, то зачем? Четыре миллиона евро плюс очень легко зарабатываемый миллион. Он получал бы еще пятьсот тысяч за чемпионство и пятьсот тысяч за десять очков «гол плюс пас». В «Зените», даже если бы они купили сейчас Стиви Уандера, он набрал бы десять очков», — сказал Гурцкая.

24-летний Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо» и выступал только за бело-голубых на клубном уровне. В общей сложности нападающий провел 182 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 61 мяч и отдал 35 передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €17 млн.

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