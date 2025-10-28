Во вторник, 28 октября, во всем мире празднуется Международный день анимации, а в России — День бабушек и дедушек, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, традиция празднования Дня бабушек и дедушек существует с 2009 года и имеет глубокие исторические корни. Выбор даты не случаен — он связан с народным календарем. Именно на конец октября у древних славян приходились Осенние Деды — особые дни почитания предков, целью которых было укрепление семейных уз и связи между поколениями.

Анализ издания показал, что современный праздник унаследовал эту важную миссию, напоминая о ценности старшего поколения и его роли в сохранении семейной истории и традиций. Он призван подчеркнуть уважение к бабушкам и дедушкам, чья мудрость и жизненный опыт являются настоящим достоянием для детей и внуков.

Во вторник, 28 октября, во всем мире также празднуется Международный день анимации. Этот праздник, учрежденный в 2002 году по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA), посвящен искусству, которое объединяет людей всех возрастов.

