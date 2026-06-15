От Прокопьевска до мировой сцены: как художник интерпретировал образ легендарного музыканта в своей узнаваемой манере

В Прокопьевске появился новый арт-объект, который уже успел привлечь внимание местных жителей и гостей города. Местный художник Дамир Хуссамов завершил работу над крупноформатным портретом легендарного исполнителя Майкла Джексона. Теперь изображение короля поп-музыки украшает фасад здания городского драматического театра, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, автор работы выбрал для рисунка холст внушительного размера. Художник изобразил знаменитого музыканта, интерпретировав его образ в своей неповторимой, легко узнаваемой творческой манере. Создание арт-объекта стало заметным событием в культурной повестке города.

По данным издания, работа Хуссамова наглядно демонстрирует, что творчество Майкла Джексона продолжает вдохновлять художников по всему миру, находя отклик даже в самом сердце Сибири. Местные жители уже успели оценить новое уличное произведение искусства. Многие из них делятся фотографиями портрета в социальных сетях и оставляют положительные отзывы.

По информации издания, организаторы проекта надеются, что арт-объект станет одной из новых достопримечательностей Прокопьевска и привлечет в город дополнительное внимание туристов и ценителей уличного искусства.

Ранее сообщалось, что суд обязал брата Майкла Джексона Джермейна выплатить более $6,5 млн.