Суд принял сторону женщины, обвинившей брата Майкла Джексона в сексуальном насилии

Американский суд в Лос-Анджелесе вынес заочное решение против певца Джермейна Джексона, брата знаменитого короля поп-музыки Майкла Джексона, по обвинению в сексуальном насилии, пишет RadarOnline.

По информации издания, суд постановил взыскать с музыканта и связанных с ним компаний более $6,5 млн. В качестве соответчиков по делу были привлечены организации Work Records, Inc. и Jermaine L. Jackson Productions, Inc. Отмечается, что это решение было вынесено заочно, поскольку ответчики не явились на заседание.

Напомним, гражданский иск против Джермейна был подан еще в декабре 2023 года. Основанием для его подачи послужил калифорнийский закон, позволяющий пересматривать давние дела о сексуальном насилии.

Согласно заявлению женщины, она познакомилась с Джексоном еще в 1980-х годах через основателя знаменитого лейбла Motown Берри Горди. Она утверждает, что артист обещал оказать ей содействие в карьерном росте, но, когда она приехала к нему домой, напал на нее.

Сам Джексон ранее отвергал эти обвинения и назвал их ложными, а также продиктованными исключительно желанием получить финансовую выгоду.

