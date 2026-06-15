Боль в бронзе и стекле: как выглядит могила Жанны Фриске спустя 11 лет после трагедии

Прошло 11 лет с того дня, как не стало Жанны Фриске. Певица, не дожившая три недели до 41-летия, покоится на Николо-Архангельском кладбище столицы. Корреспондент gazetametro.ru побывал на месте захоронения народной любимицы и рассказывает, как сегодня выглядит ее могила, кто приносит цветы и игрушки, а также почему разговоры о памятнике в центре Москвы так и остались разговорами.

Время летит беспощадно. 15 июня 2015 года Жанна Фриске ушла из жизни после долгой борьбы с глиобластомой — агрессивной формой рака мозга. Та же болезнь убила актрис Анастасию Хабенскую и Надежду Румянцеву. Анастасия Заворотнюк, столкнувшаяся с тем же диагнозом, продержалась почти пять лет.

Прощание с певицей проходило в фойе «Крокус Сити Холла». Провожать ее пришли тысячи поклонников. Последний приют артистка нашла недалеко от главного входа Николо-Архангельского кладбища.

Как менялось место захоронения

Изначально на могиле Фриске стоял обычный деревянный крест. Ничего лишнего — скромно и строго. Но спустя полтора года, в конце декабря 2016-го, здесь появился капитальный памятник. Родители певицы лично участвовали в разработке его проекта. Композицию переделывали несколько раз, прежде чем утвердить финальный вариант.

Результат впечатляет:

бронзовая скульптура Жанны в полный рост;

арка, напоминающая небольшую сцену-подиум;

огромный цветной портрет улыбающейся певицы в стеклянном обрамлении;

много гранита, мрамора и бронзы.

Памятник получился очень дорогим и очень красивым. В каждой детали — боль и любовь близких.

Что приносят поклонники

В любое время года на могиле Фриске можно увидеть вазы и корзины с живыми цветами. Поклонники оставляют мягкие игрушки, конфеты, свечи и поделки. Маленькие ангелы стали символом скорби и народной памяти.

Памятник в Москве: что не срослось

Четыре года назад появилась информация, что в рамках проекта «Память народа: во имя мира» скульптор Салават Щербаков мог создать памятник Фриске, который бы украсил российскую столицу. Однако эти планы так и остались нереализованными.

Певица живет в своих песнях, клипах и в сыне Платоне. А ее могила продолжает оставаться местом, куда приходят те, кто помнит и любит.

Ранее сестра Жанны Фриске резко высказалась о Дмитрии Шепелеве.