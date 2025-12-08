От птиц — к собакам: россиянин на глазах ребенка убил троих щенят

В Таштагольском районе суд вынес приговор 52-летнему мужчине, который при очевидцах убил троих щенят, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, мужчина взял пневматическое ружье с целью отстрела птиц, которые залетали на его участок. Получив ружье, мужчина вышел на улицу и выстрелил в щенка. Еще двух щенят он убил, ударив со всей силы о землю. Местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. Свидетелем жестокого обращения с животными стал 11-летний мальчик. Сотрудники уголовного розыска установили личность горожанина и задержали его. Об инциденте правоохранителей проинформировали местные жители района.

«В Таштагольском районе к одному году исправительных работ приговорен мужчина, признанный виновным в жестоком обращении с животными», — указано в сообщении ведомства.

По информации издания, приговор вступил в законную силу. Суд назначил исправительные работы сроком в один год. Кроме того, из заработной платы осужденного будут удерживать 5%. Деньги будут поступать в бюджет РФ.

